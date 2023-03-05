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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вучич отверг обвинения в поставке Сербией оружия Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни российским, ни украинским вооруженным силам

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что боеприпасы из Сербии якобы поставлялись на Украину.

«Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами так называемый конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки», — приводит ТАСС слова Вучича.

Вучич напомнил, что ранее сербское военное предприятие «Крушик» уже обвиняли в поставках в зоны конфликтов. «Сколько было нужно лет, чтобы выйти из истории с "Крушиком", а теперь выяснилось, что за этим стояла мафия из болгарских военных компаний», — сказал он.

По словам Вучича, подобные обвинения преследуют цель нанести удар по его авторитету в России.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.