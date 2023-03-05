Вучич отверг обвинения в поставке Сербией оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни российским, ни украинским вооруженным силам

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что боеприпасы из Сербии якобы поставлялись на Украину.

«Мы не продавали ни оружие, ни боеприпасы ни России, ни Украине. Для Сербии существует в соответствии с международными законами так называемый конечный пользователь, и только таким странам Сербия может осуществлять поставки», — приводит ТАСС слова Вучича.

Вучич напомнил, что ранее сербское военное предприятие «Крушик» уже обвиняли в поставках в зоны конфликтов. «Сколько было нужно лет, чтобы выйти из истории с "Крушиком", а теперь выяснилось, что за этим стояла мафия из болгарских военных компаний», — сказал он.

По словам Вучича, подобные обвинения преследуют цель нанести удар по его авторитету в России.