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Схватку слона и крокодила в Замбии засняли на видео

Источник:
«Лента.ру»
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Гид Эммануэль Саути из Замбии стал очевидцем схватки слона и крокодила на реке и запечатлел это действо на видео.

Саути плыл по реке Луангва и увидел, как крокодил напал на слона и вцепился в него. Огромное животное попыталось освободиться. Слон крутился на месте и лишь спустя минуту ему удалось сбросить хищника и выбраться на берег, приводит «Лента.ру» сообщение местных СМИ.

«Я испытывал смешанные эмоции. С одной стороны, мне было даже немного страшно за крокодила. Вы знаете, какими большими могут быть слоны», — признался гид.

По его словам, схватка животных стала самым необычным зрелищем в его карьере. «Я видел много чего невероятного в дикой природе, но этот случай, безусловно, превосходит все. Не каждый день удается стать свидетелем битвы слона с крокодилом», — сказал он.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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