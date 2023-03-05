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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заслушал доклады командующих группировок СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Он в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Особое внимание Шойгу обратил на создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особое внимание было уделено работе медицинских и тыловых подразделений, уточнили в Минобороны.

Ранее Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны РФ по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Отдельное внимание уделялось организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другим видам всестороннего обеспечения войск.

Тема: Военная операция на Украине
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