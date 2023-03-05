Шойгу заслушал доклады командующих группировок СВО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Он в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Особое внимание Шойгу обратил на создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особое внимание было уделено работе медицинских и тыловых подразделений, уточнили в Минобороны.

Ранее Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны РФ по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Отдельное внимание уделялось организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другим видам всестороннего обеспечения войск.