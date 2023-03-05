МИД назвал 11 потенциально безвизовых стран для россиян

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Соглашения с ними находятся на различных стадиях проработки, сказал ТАСС Иванов.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — добавил замглавы МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.