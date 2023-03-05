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МИД назвал 11 потенциально безвизовых стран для россиян

Источник:
ТАСС
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Здание МИД России на Смоленской площади в Москве
Здание МИД России на Смоленской площади в Москве
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Соглашения с ними находятся на различных стадиях проработки, сказал ТАСС Иванов.

«При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров — это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», — добавил замглавы МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщал, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.