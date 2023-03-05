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Аллерголог посоветовала, какие цветы лучше не дарить на 8 Марта

Источник:
«Известия»
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Букеты на витрине цветочного магазина
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Врач аллерголог-иммунолог Алия Хисамутдинова посоветовала, как подобрать максимально безопасный с точки зрения аллергии букет цветов на 8 марта.

«Основные аллергены, содержащиеся в цветах, — это пыльца, сок и эфирные масла. Если речь идет о растениях в горшках, то часто спровоцировать аллергию могут почва, удобрения и средства для ухода за комнатными цветами», — сказала врач в интервью «Известиям».

Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. «Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей. Избегайте цветов с большим количеством пыльцы», — отметила Хисамутдинова, добавив, что к ним относятся ромашки и танацетум.

Следует также обращать внимание на то, что флористы создают цветочные композиции из множества растений, а в качестве элементов декора используют сухоцветы из семейства злаковых: рожь, тритикум, овес. А злаковые — агрессивные аллергены, обратила внимание врач.

Она посоветовала для подарка орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, фрезии, тюльпаны, клематисы, ирисы и флоксы. «Эти цветы обладают нежным ненавязчивым запахом и имеют небольшое количество пыльцы», — пояснила врач.

«Также отличным вариантом для подарка послужат суккуленты, например эхеверия, так называемая каменная роза, или хавортия», — сказала Хисамутдинова.

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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.