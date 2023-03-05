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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ сообщили о подготовке украинских пилотов в США на F‑16

Источник:
ТАСС
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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
Фото: US Air Force from USA

Два украинских летчика прибыли в США с Украины, чтобы американские военные смогли оценить их навыки для обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, сообщают западные СМИ.

Пентагон проведет тестирование украинских летчиков на симуляторах на военной базе в штате Аризона. В марте в Соединенные Штаты прибудут еще восемь летчиков, приводит ТАСС материал американской телекомпании NBC.

«Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы», — сказал представитель американской администрации.

Замминистра обороны США Колин Кол ранее заявил, что Соединенные Штаты не считают поставку Киеву американских истребителей F-16 приоритетом

По его словам, на передачу Украине новых F-16 ушло бы от трех до шести лет, так как их необходимо еще произвести, а передача более старой техники потребовала бы от 18 до 24 месяцев.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.