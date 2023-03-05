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Военная операция на Украине
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Трамп заявил, что сможет решить конфликт на Украине за 24 часа

Источник:
ТАСС
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45-й президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на президентских выборах, смог бы за сутки урегулировать конфликт на Украине.

«Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом», — цитирует ТАСС слова Трампа, сказанные им перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США. «Это не было бы трудно», — отметил он.

Трамп отказался разъяснить, как, по его мнению, можно обеспечить урегулирование. «Я не скажу, как именно. Потому что, если бы я рассказал, я бы, вероятно, не смог это сделать», — сказал он.

«Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность», — уточнил Трамп.

Тема: Военная операция на Украине
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