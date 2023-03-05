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«Третьи страны» обеспечили Россию микросхемами и чипами

Источник:
Bloomberg
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Импорт товаров в Россию по основным направлениям вернулся на уровень 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источник в европейских дипломатических кругах.

Касается это и микроэлектронной продукции. Интегральные микросхемы и чипы западного производства теперь поставляются в Россию через третьи страны. Речь идет о Турции, ОАЭ, Казахстане и, конечно, Китае.

С 2017 по 2021 год Россия закупала у Евросоюза, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов. В 2022 году этот показатель упал до 60 миллионов долларов.

По словам источника, Евросоюз обсуждает возможности ужесточения мер экспортного контроля для пресечения обходных маршрутов поставок высокотехнологичной продукции в России.

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Экономика #Санкции #Торговля
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