Импорт товаров в Россию по основным направлениям вернулся на уровень 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источник в европейских дипломатических кругах.

Касается это и микроэлектронной продукции. Интегральные микросхемы и чипы западного производства теперь поставляются в Россию через третьи страны. Речь идет о Турции, ОАЭ, Казахстане и, конечно, Китае.

С 2017 по 2021 год Россия закупала у Евросоюза, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов. В 2022 году этот показатель упал до 60 миллионов долларов.

По словам источника, Евросоюз обсуждает возможности ужесточения мер экспортного контроля для пресечения обходных маршрутов поставок высокотехнологичной продукции в России.