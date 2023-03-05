Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна ответить за свои слова о необходимости преследования России, считает британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс.

«Горжусь, принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине, приводит РИА Новости недавние слова Урсулы фон дер Ляйен.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — ответила на эти слова в соцсетях Эби Робертс.

Евросоюз неоднократно высказывался за создание так называемого международного «спецтрибунала» по Украине, который должен судить Россию.

МИД России заявил, что так Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Внешнеполитическое ведомство назвало идею о создании международного суда «междусобойчиком» и предупредило, что юрисдикции над Россией у него не будет.