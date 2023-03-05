Источник рассказал об улучшении состояния Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание, сообщил источник.

«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, «можно отметить положительную динамику в его состоянии».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Его подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. Ему ампутировали обе стопы.

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, но врачи оперативно отреагировали на ситуацию.