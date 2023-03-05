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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев пообещал уничтожить танковый завод Германии на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить «Калибрами» танковый завод, о строительстве которого на Украине заявила немецкая компания Rheinmetall.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что оборонный концерн ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther (Panther KF51) в год.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», — написал Медведев в своем телеграм-канале. Он отметил, что если немцы все же решат по-настоящему строить такой завод, то в России это будут ждать с нетерпением.

«Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств», — заявил зампред Совбеза России.

Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он рассматривается, как немецкий ответ на новейшие российские танки Т-14 «Армата».

Тема: Военная операция на Украине
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