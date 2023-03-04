Запад испугался возможностей «невидимого» флота России

Члены НАТО опасаются возможностей подводного российского флота, который фактически невидим для спутников и других средств наблюдения.

Россия последние годы производит серию подводных лодок, которые способны достигать наиболее важных целей в Соединенных Штатах или континентальной Европе, пишет американский журнал Newsweek.

Автор материала отмечает, что западные военные все чаще бьют тревогу по поводу деятельности российского подводного флота, который способен нанести внезапный ядерный удар.

Также указывается, что на сегодня Россия обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире, который представляет серьезную опасность для любой армии в мире.