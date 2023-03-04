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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад испугался возможностей «невидимого» флота России

Источник:
Newsweek
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Армия России (подводная лодка проекта «Борей-А»)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Члены НАТО опасаются возможностей подводного российского флота, который фактически невидим для спутников и других средств наблюдения.

Россия последние годы производит серию подводных лодок, которые способны достигать наиболее важных целей в Соединенных Штатах или континентальной Европе, пишет американский журнал Newsweek.

Автор материала отмечает, что западные военные все чаще бьют тревогу по поводу деятельности российского подводного флота, который способен нанести внезапный ядерный удар.

Также указывается, что на сегодня Россия обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире, который представляет серьезную опасность для любой армии в мире.

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Топ комментариев

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

mosquito__2010

А на Украине будут зарплаты европейские, и заживут укроинцы лучше прежнего. По поводу империи это конечно...

Asd10

Дизлексия это опасно и не лечится.) =)

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.