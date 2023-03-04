Сын Кадырова провел встречу с Путиным

Председатель совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров, сын главы Чечни, встретился с президентом Владимиром Путиным.

Это была неофициальная встреча, в ходе которой молодой человек «рассказал о молодежной политике в регионе», написал его отец Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, президент «рассказал Ахмату о его дедушке», первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Кадыров отметил, что многое из рассказанного «было озвучено впервые».

Путин также «поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием», уточнил Рамзан Кадыров. В свою очередь, Ахмат в конце встречи поблагодарил президента от лица всей чеченской молодежи.