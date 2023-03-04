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Россия выбрала новую столицу Запорожской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: dgakob / CC BY-SA 3.0

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал два указа, касающиеся территориального деления региона. В частности, документы устанавливают новую столицу субъекта.

Первым указом создаются муниципальные образования в области и устанавливаются их границы. Вторым — образуются административно-территориальные единицы Запорожской области.

«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь»,— говорится во втором документе. Городами областного значения стали Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

До реформы 2020 года в Запорожской области, тогда находящейся в составе Украины, существовало 20 районов. После реформы их стало пять. Так, в составе российского Запорожья нет названия Запорожский район.

Административным центром Запорожской области под управлением Киева являлся город Запорожье. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума.

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