Драйвер AMD вызвал переустановку Windows

Пользователи видеокарт AMD Radeon рискуют столкнуться с ошибкой во время установки драйвера, которая вызывает «синий экран смерти».

В некоторых случаях это приводит до полного сброса компьютера к заводским настройкам, что фактически означает переустановку операционной системы, пишет PCWorld.

При этом эксперты установили, что баг возникает только при совпадении ряда факторов. Так, одновременно с установкой драйвера AMD с активированным пунктом «Сброс до заводских настроек» на компьютере должна проходить установка системных обновлений.

Чтобы избежать критического сбоя в работе компьютера, следует проверить, что в системе нет активной установки других сервисов, и только тогда устанавливать драйвер AMD Adrenalin.

Отмечается, что специалисты AMD признали существование проблемы и уже работают над ее решением. В ближайшее время драйвер будет скорректирован.