Переводы без открытия счета предложили ограничить

Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 тысяч рублей без открытия банковского счета, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности соответствующих операций.

Изменения предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в закон «О национальной платежной системе».

Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с помощью межбанковского обмена.