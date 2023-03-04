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Переводы без открытия счета предложили ограничить

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 тысяч рублей без открытия банковского счета, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности соответствующих операций.

Изменения предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в закон «О национальной платежной системе».

Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с помощью межбанковского обмена.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!