НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ назвал сроки возобновления сборки Lada Largus

Источник:
«Российская газета»
343 1
Фото: Derbrauni / CC BY-SA 4.0

Возобновление производства автомобилей Lada Largus запланировано на осень 2023 года, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Мы рассчитываем, что уже осенью сможем выйти на рестарт серийного производства, как раз на той же линии, где сейчас запускаем серийное производство новой Lada Vesta», — сказал глава компании.

Президент АвтоВАЗа отметил, что Lada Largus не менее востребована на рынке, чем Vesta, причем не только у частных и физических лиц, но и у бизнеса. При этом уровень локализации «Ларгуса» ниже, чем у «Весты».

Ранее «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada Vesta на заводе в Тольятти. В продажу автомобили поступят в мае 2023 года.

Еще по теме
Запущено производство Lada Vesta нового поколения
Стартует массовая продажа новых «Москвичей»
КамАЗ обозначил сроки появления электромобиля «Атом»
Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada не могут подешеветь
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
Россия разбомбила центр разведки ВСУ под Киевом
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!