АвтоВАЗ назвал сроки возобновления сборки Lada Largus

Возобновление производства автомобилей Lada Largus запланировано на осень 2023 года, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Мы рассчитываем, что уже осенью сможем выйти на рестарт серийного производства, как раз на той же линии, где сейчас запускаем серийное производство новой Lada Vesta», — сказал глава компании.

Президент АвтоВАЗа отметил, что Lada Largus не менее востребована на рынке, чем Vesta, причем не только у частных и физических лиц, но и у бизнеса. При этом уровень локализации «Ларгуса» ниже, чем у «Весты».

Ранее «АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada Vesta на заводе в Тольятти. В продажу автомобили поступят в мае 2023 года.