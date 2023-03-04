Немецкий концерн собрался построить на Украине танковый завод

Немецкий концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины создание собственного производства танков Panther.
По словам главы компании Армина Паппергера, завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро, он сможет производить до 400 основных боевых танков Panther в год, пишет Spiegel.
Rheinmetall уже поставил Киеву более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100, кроме того готовы почти 30 танков из 50 Leopard 2A4 и еще 88 Leopard 1 планируется восстановить для передачи украинским военным.
Кроме этого, концерн передал Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, все расходы на производство взяло на себя правительство Германии.
mosquito__2010Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.
GammiPluhОни даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...
pepelmetalукраина уже в 2014 году была обречена!
number10Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...