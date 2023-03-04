Немецкий концерн собрался построить на Украине танковый завод

Немецкий концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины создание собственного производства танков Panther.

По словам главы компании Армина Паппергера, завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро, он сможет производить до 400 основных боевых танков Panther в год, пишет Spiegel.

Rheinmetall уже поставил Киеву более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100, кроме того готовы почти 30 танков из 50 Leopard 2A4 и еще 88 Leopard 1 планируется восстановить для передачи украинским военным.

Кроме этого, концерн передал Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, все расходы на производство взяло на себя правительство Германии.