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Жительницу Алтайского края обвинили в сотрудничестве с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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9 мая 2017
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Алтайский краевой суд на два месяца арестовал местную жительницу, которую ФСБ обвиняет в сотрудничестве с Украиной.

Ведомство предъявило арестованной женщине 1978 года рождения обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

По статье сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, женщине грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии ФСБ, задержанная сотрудничала с украинской организацией, однако ее название и подробности данного взаимодействия спецслужба в интересах следствия раскрывать отказалась.

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ЧП #Криминал #Алтайский край
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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...