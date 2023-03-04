Жительницу Алтайского края обвинили в сотрудничестве с Украиной

Алтайский краевой суд на два месяца арестовал местную жительницу, которую ФСБ обвиняет в сотрудничестве с Украиной.

Ведомство предъявило арестованной женщине 1978 года рождения обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

По статье сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, женщине грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По версии ФСБ, задержанная сотрудничала с украинской организацией, однако ее название и подробности данного взаимодействия спецслужба в интересах следствия раскрывать отказалась.