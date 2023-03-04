Российская кукуруза побила рекорды по микотоксинам

Содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов «пробивает все возможные и невозможные рекорды», заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Микотоксины являются токсинами природного происхождения, которые продуцируются плесневыми грибами и поражают сельскохозяйственные культуры, а также создают риски для здоровья скота и птицы.

Рылько отметил, что превышение установленных норм наблюдается в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Данные яды сильно влияют на иммунитет птиц, что приводит к замедлению производства.

По его словам, что причиной высокого уровня микотоксинов связано со сложностями с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири — из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время оставалась на полях.

Кукуруза является одним из основных элементов кормовой корзины в птицеводстве. Представитель Минсельхоза подтвердил, что на отдельных территориях уборка кукурузы в 2022 году проходила в неблагоприятных погодных условиях.