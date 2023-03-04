Российская чемпионка мира будет выступать за Швейцарию

Российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство — теперь она будет представлять Швейцарию, сообщается на сайте Международной федерации шахмат.

Соответствующая информация размещена в профиле спортсменки на официальном портале организации. Костенюк имеет швейцарское гражданство после брака с первым мужем — швейцарским бизнесменом.

Костенюк — 12-я чемпионка мира среди женщин (с 2008 по 2010 год), двукратная чемпионка России, также становилась лучшей в Швейцарии. В составе сборной России спортсменка пять раз побеждала на командных чемпионатах Европы.

Кроме этого, вместе с национальной командой России шахматистка многократно побеждала и становилась призером командных чемпионатов мира.