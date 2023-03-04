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Российская чемпионка мира будет выступать за Швейцарию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Etery Kublashvili / CC BY-SA 3.0

Российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство — теперь она будет представлять Швейцарию, сообщается на сайте Международной федерации шахмат.

Соответствующая информация размещена в профиле спортсменки на официальном портале организации. Костенюк имеет швейцарское гражданство после брака с первым мужем — швейцарским бизнесменом.

Костенюк — 12-я чемпионка мира среди женщин (с 2008 по 2010 год), двукратная чемпионка России, также становилась лучшей в Швейцарии. В составе сборной России спортсменка пять раз побеждала на командных чемпионатах Европы.

Кроме этого, вместе с национальной командой России шахматистка многократно побеждала и становилась призером командных чемпионатов мира.

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mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!