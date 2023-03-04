Куба запустит платежную систему «Мир»

Куба готовится внедрить российскую платежную систему «Мир», это облегчит условия путешествия в страну для туристов из России.

«Это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры», — сказала советник по туризму кубинского посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага.

По ее словам, Кубе очень важно создать комфортные условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.

Ранее власти Кубы заявляли, что рассчитывают запустить платежную систему «Мир» до конца 2022 года. Однако в итоге эти сроки были перенесены.