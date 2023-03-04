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Евросоюз значительно сократил торговлю с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Торговля между Европейским союзом и Россией значительно сократилась с начала военной операции на Украине, сообщает статистическое управление ЕС.

Согласно статистическим данным, доля России в импорте ЕС упала до 4,3% с 9,5% в период с февраля по декабрь 2022 года. За тот же период доля России в экспорте ЕС снизилась до 2% с 4%.

Дефицит ЕС в торговле с Россией достиг пика в 18,2 миллиарда евро в марте 2022 года, а затем постепенно снизился до 6 миллиардов евро в декабре 2022 года, следует из документов.

Стоимость импорта из России за этот период упала на 53% — до 10,3 миллиарда евро с 21,8 миллиарда евро. Так, российская доля в импорте ЕС снизилась по шести ключевым товарам.

Наибольшее падение было зафиксировано по углю (до 22% в 2022 году с 45% годом ранее), природному газу (до 21% с 36%), удобрениям (до 22% с 29%), чугуну и стали (до 10% с 16%).

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Экономика #Торговля
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