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Участница «Голоса. Дети» спустя девять лет вернулась на проект

Источник:
Sibnet.ru
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Участница первого сезона «Голоса. Дети» Виктория Соломахина пришла на слепые прослушивания «Голоса» и покорила всех наставников.

19-летняя Виктория Соломахина исполнила на «Слепых прослушиваниях» песню «Обернись» группы «Город 312». В детском «Голосе» девять лет назад она сумела развернуть к себе только одного наставника Максима Фадеева, но, став взрослой, девушка покорила всех членов жюри.

Первой к Соломахиной развернулась Полина Гагарина. Следом развернулись Антон Беляев, Владимир Пресняков и Баста.

Участнице предстояло выбирать одну из трех команд, потому что Басту предусмотрительно заблокировала Гагарина. В «Голосе» правило блокировки применяется впервые, хотя в зарубежном аналоге шоу оно существует давно.

В итоге Соломахина, за которую наставники устроили настоящую битву, призналась, что очень любит творчество Владимира Преснякова, но хочет поработать с Полиной Гагариной.


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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...