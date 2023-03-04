Участница «Голоса. Дети» спустя девять лет вернулась на проект

Участница первого сезона «Голоса. Дети» Виктория Соломахина пришла на слепые прослушивания «Голоса» и покорила всех наставников.

19-летняя Виктория Соломахина исполнила на «Слепых прослушиваниях» песню «Обернись» группы «Город 312». В детском «Голосе» девять лет назад она сумела развернуть к себе только одного наставника Максима Фадеева, но, став взрослой, девушка покорила всех членов жюри.

Первой к Соломахиной развернулась Полина Гагарина. Следом развернулись Антон Беляев, Владимир Пресняков и Баста.

Участнице предстояло выбирать одну из трех команд, потому что Басту предусмотрительно заблокировала Гагарина. В «Голосе» правило блокировки применяется впервые, хотя в зарубежном аналоге шоу оно существует давно.

В итоге Соломахина, за которую наставники устроили настоящую битву, призналась, что очень любит творчество Владимира Преснякова, но хочет поработать с Полиной Гагариной.