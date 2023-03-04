Гагарина первая воспользовалась блокировкой наставника в «Голосе»

Новое правило появилось в 11-м сезоне «Голоса», наставники могут друг друга заблокировать, чтобы участник не смогу выбрать команду соперника. Первой блокировкой воспользовалась Полина Гагарина.

Теперь помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть еще панель с тремя кнопками-блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Всего за сезон новой функцией можно воспользоваться трижды.

Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника. Если заблокированный наставник тоже решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится «красная дорожка» блокировки, и он не сможет пригласить участника к себе в команду.

Во время выступления Виктории Соломахиной Гагарина развернулась первой. Следом кресла развернули Антон Беляев, Владимир Пресняков и Баста. Рэпер оказался «заблокирован» Гагариной.

«Ой, Василий, вы в блоке? Не может быть! Боже мой», — театрально произнесла Гагарина. А потом попыталась пошутить, что не знала, какую кнопку нужно нажимать.

«Ручка соскользнула наманикюренная?» — спросил Баста и добавил в зрителям, что у Гагариной теперь появилась кличка «блочница».