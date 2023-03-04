Кристина Геворгян из Алтая не прошла слепые прослушивания в «Голос»

Кристина Геворгян из села Быстрый Исток Алтайского края не смогла пройти в «Голос» после слепых прослушиваний, наставники решили, что она выбрала неудачную песню.

Геворгян выступила с песней МакSим «Знаешь ли ты, но судьи не развернулись к девушке. Когда выступление закончилось, девушка из Алтая рассказала о себе и призналась, что вышла на сцену в день рождения.

Наставники поздравили участницу и пошутили, что нужно было петь: «Знаешь ли ты, у меня сегодня день рождения». Антон Беляев сказал Геворгян, что выбранная песня не сумела раскрыть ее как артистку.

«Я считаю, что у меня все получилось. Я максимально была спокойна. Я кайфанула, это такая сцена, это такая возможность спеть для вас», — сказала Геворгян, уходя из проекта.