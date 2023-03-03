НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Россиян лишили гарантии на Mac и iPad

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Фото: FHKE / Attribution-ShareAlike License

Гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad от американской компании Apple в России прекращено.

«Соответствующее сообщение Apple сегодня разослала авторизованным сервисным центрам, для которых это стало неприятным сюрпризом», — сообщается в телеграм-канале сервисного центра Fixed One.

Отмечается, что Apple теперь предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

«Гарантийное обслуживание смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch пока остается, однако не очень понятно как долго. Да и в целом пока много неясного», — отмечает Fixed One.

Хайтек
Как сделать
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
17.02.23, 17:09
2464
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
2118
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
2407
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
72081
2
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
2532
0
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
6036
1
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
2556
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
3210
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3851
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
5158
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
Россия разбомбила центр разведки ВСУ под Киевом
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь как Украине вилы постепенно подходят ? Или ещё теплится чувство надежды что США придут и помогут.

GammiPluh

Они даже Афганистан сильнее поддерживали, это больше похоже на закидывание фронта украинским необученным...

number10

Здесь интереснее вопрос к США, как они так дожили, что с триллионным военным бюджетом, не могут какую...

pepelmetal

украина уже в 2014 году была обречена!