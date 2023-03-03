Россиян лишили гарантии на Mac и iPad

Гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad от американской компании Apple в России прекращено.

«Соответствующее сообщение Apple сегодня разослала авторизованным сервисным центрам, для которых это стало неприятным сюрпризом», — сообщается в телеграм-канале сервисного центра Fixed One.

Отмечается, что Apple теперь предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

«Гарантийное обслуживание смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch пока остается, однако не очень понятно как долго. Да и в целом пока много неясного», — отмечает Fixed One.