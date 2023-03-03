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Убит один из разработчиков вакцины «Спутник V»

Источник:
ТАСС
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Полиция, МВД
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Убитым оказался Андрей Ботиков, старший научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, 2 марта 29-летний мужчина в ходе бытовой ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся. Хозяином квартиры был Ботиков.

Преступник признал вину, ему предъявили обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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