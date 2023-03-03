Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам», — говорится в сообщении банка.

Такое решение кредитное учреждение объяснило большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым он не справляется из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов.

Ограничения распространяются также на индивидуальных предпринимателей. При этом Райффайзенбанк продолжит обслуживание только клиентов, уже открывших счета.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International в России. Банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами.