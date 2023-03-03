Минспорт отказался помочь Промесу в получении российского гражданства

Министерство спорта отказалось направлять ходатайство о предоставлении нидерландскому футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу российского гражданства. Причина — в том, что на родине полузащитника против него рассматриваются два уголовных дела.

Минспорт рассмотрел ходатайство «Спартака» о предоставлении Промесу гражданства РФ и принял решение отказать, приводит «Матч ТВ» позицию министерства.

«Спартак» заявил, что отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует футболист.

Промес во время семейной вечеринки в июле 2020 года ударил двоюродного брата ножом в колено, тот подал заявление через несколько месяцев. Прокуратура Нидерландов решила привлечь футболиста по обвинениям в покушении на непреднамеренное убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Также Промес проходит по делу суринамца Пита Вортела, который подозревается в контрабанде наркотиков и участии в двух убийствах. По версии следствия, футболист заплатил наркоторговцу 250 тысяч в качестве компенсации за пропавшую партию 400 килограммов кокаина.

В феврале 2021 года Промес заявил, что готов стать гражданином России, если ему поступит соответствующее предложение. Позднее футболист направил соответствующий запрос. Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, в 2021м голландец вернулся в московский клуб из «Аякса».