Запущено производство Lada Vesta нового поколения

Выпуск Lada Vesta NG начался на промышленной площадке в Тольятти 3 марта, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Новое поколение стало высоко-локализованным автомобилем.

Двигатель Lada Vesta NG, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. По данным АвтоВАЗа, суммарно это более 200 деталей и узлов, также поставки идут из дружественных стран.

Автомобиль локализован на рекордные более 4,5 тысячи баллов, что далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год.

Фото: © АвтоВАЗ

Vesta NG штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой ABS. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и сенсорном экране, 17-дюймовые легко-сплавные диски колес.

Ранее производство Lada Vesta было организовано в Ижевске. В 2022 году, после ухода Renault из России, было принято решение значительно увеличить объемы производства этого автомобиля, для чего выпуск Vesta был перенесен на производственную площадку в Тольятти.

Vesta нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае, после накопления необходимого запаса готовых автомобилей. Конкурентные цены и детальные комплектации будут объявлены дополнительно.