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Лавров заявил, что Россия не позволит взрывать газопроводы

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на западные страны и не позволит Западу снова «взрывать газопроводы», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата Западом против нас с использованием украинцев, конечно, повлияла на политику России, включая энергетическую политику. <…> Что изменилось — мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров с Запада. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он напомнил, что когда Россия попросила о расследовании взрывов на «Северных потоках», «запрос был сразу отклонен». «Американцы назвали это "нонсенсом", и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев. Германия была унижена физически, морально и в любом другом понимании», — отметил Лавров.

«Действия США сегодня имеют целью сделать из Европы «подчиненного игрока», — добавил глава российской дипломатии.

По его словам, «энергетическая политика России будет ориентироваться на надежных, заслуживающих доверия партнеров. Индия и Китай, безусловно, среди них».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

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Политика #Мир
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