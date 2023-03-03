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Снежная лавина с крыши вынесла женщин на дорогу в кузбасском городе

Источник:
Sibnet.ru
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Снежная лавина, сошедшая с крыши одного из зданий в городе Тайга, накрыла двух женщин, сбила их с ног и вынесла на дорогу. Прокуратура Кемеровской области начала проверку.

Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, что две женщины идут вдоль проезжей части, на них с крыши здания сходит снег, сбивает с ног и выносит на дорогу. Женщины едва не оказались под колесами ехавшего в этот момент грузовика.

«Организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи», — сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель кузбасской прокуратуры Анжелика Устюгова.

Она отметила, что все произошло еще 24 февраля. За медицинской помощью женщины не обращались.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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