Снежная лавина с крыши вынесла женщин на дорогу в кузбасском городе

Снежная лавина, сошедшая с крыши одного из зданий в городе Тайга, накрыла двух женщин, сбила их с ног и вынесла на дорогу. Прокуратура Кемеровской области начала проверку.

Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, что две женщины идут вдоль проезжей части, на них с крыши здания сходит снег, сбивает с ног и выносит на дорогу. Женщины едва не оказались под колесами ехавшего в этот момент грузовика.

«Организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи», — сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель кузбасской прокуратуры Анжелика Устюгова.

Она отметила, что все произошло еще 24 февраля. За медицинской помощью женщины не обращались.