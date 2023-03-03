Пригожин заявил об окружении Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» практически полностью окружили Артемовск, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (Артемовск, — ред.), осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Пригожин на видео, которое опубликовала в телеграм-канале его пресс-служба.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен», — сказал основатель «Вагнера».

На видео также показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое совсем молодых парней, они также призвали Зеленского позволить военным уйти из города и вернуться к семьям.