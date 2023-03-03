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Гражданские дроны начнут серийно выпускать в России

Источник:
«Известия»
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Фото: David Perez / CC BY-SA 3.0

Госпрограмма по серийному производству гражданских дронов будет принята в России — на них будет сформирован госзаказ до 2030 года.

Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тысяч экземпляров.

Спрос на беспилотники на ближайшие три года оценивается «в объеме не менее 8 тысяч единиц беспилотников разных классов и типов для выполнения авиационных работ гражданского назначения», — сообщил «Известиям» представитель Государственной транспортной лизинговой компании.

Сформировать госзаказ на беспилотные авиационные системы (БАС) поручил президент РФ Владимир Путин в декабре 2022-го. 

Проект призван удовлетворить потребности в дронах у федеральных органов исполнительной власти, госкомпаний, госкорпораций и хозяйственных обществ с долей участия государства в капитале более 50%.


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