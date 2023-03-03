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Браслет Xiaomi Smart Band 8 впервые показали на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 прошел сертификацию в Корее, и в сети появились первые фото. Он практически не отличается от седьмого поколения, но получит сменный ремешок из двух частей.

Портал The Go Android обратил внимание на появление информации о новом фитнес-браслете Xiaomi на сайте NRRA Korea. Полные характеристики устройства не разглашаются, но известно, что он получит Bluetooth 5.1 и полимерный литий-ионный аккумулятор.

Внешний вид сильно похож на Smart Band 7, но ремешок новинки будет состоять из двух частей. У предыдущих моделей «капсула» устройства плотно вставлялась в единый браслет, это вызывало некоторые трудности при зарядке и ограничивало дизайн.


Ранее фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 уже получил сертификат TDRA ОАЭ, это может говорить о скором официальном анонсе и том, что серийное производство уже начато.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??

Asd10

Зерно идёт в Испанию свиньям на корм. Ну и остальная Европа затаривается. А твои союзники это кто?