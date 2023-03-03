Разработано приложение, способное убрать фильтры с фото в соцсетях

Американский программист и дизайнер Сорен Айверсон разработал приложение, отменяющее фильтры на фотографиях в соцсетях. Оно позволяет увидеть первоначальные изображения, не прошедшие обработку пользователем.

Айверсон рассказал о своей разработке в Twitter, он показал вариант ее коммерческого использования в Snapchat — опция там может стать доступна за 10 долларов.

Пользователи отреагировали двояко. Часть подписчиков посмеялась над тем, что сначала соцсети привлекают фильтрами, а потом предлагают отключить их за деньги. Некоторые, преимущественно мужчины, порадовались тому, что смогут наконец-то увидеть реальные фото.

Девушки отреагировали преимущественно негативно, а некоторые потребовали и вовсе запретить подобные приложения. Это вызвало споры в комментариях под сообщением Айверсона.

Программ, якобы отменяющих фейстюны, фильтры и показывающих, как люди выглядят без макияжа довольно много. Однако они дают посредственные результаты, а некоторые просто уродуют исходники новыми специальными фильтрами.