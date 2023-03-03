НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сенатор рассказал, когда повысят призывной возраст

Источник:
РИА Новости
150 0
Призывники на сборном пункте
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев заявил, что законопроект о повышении призывного возраста собираются внести в Госдуму весной и он может вступить в силу уже осенью 2023 года.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Бондарев «РИА Новости».

По его словам, до начала весеннего призыва в этому году принять законопроект и начать его применять «вряд ли возможно». Соответствующий законопроект внесет правительство, так как с инициативой повышения призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — добавил Бондарев.

Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста на расширенной коллегии с президентом России Владимиром Путиным 21 декабря 2022 года. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 лет до 21 года, предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

Еще по теме
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Россия разработает новый вид военных операций с ядерным оружием
Российские военные пресекли воздушную атаку Крыма
Ситуация с жаловавшимися омскими артиллеристами разрешилась
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лисенка разоблачили в шоу «Маска»
Очередные мобилизованные военные из Сибири пожаловались на командиров
Скандал на «Голосе»: зрители требуют переиграть финал из-за оговорки
Путин заявил об угрозе исчезновения русского народа
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??