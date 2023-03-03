Вице-премьер России сообщила о резком росте турпотока на Байкал

Антропогенная нагрузка на три самые посещаемые туристами особо охраняемые природные территории (ООПТ) на Байкале выросла на 40% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и 3 из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке. Это три наиболее посещаемые туристами особо охраняемые природные территории. <…> Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40%», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

По ее мнению, тенденция буде продолжаться. «Востребованность данной территории у туристов высокая, поэтому нужно готовиться к такой высокой антропогенной нагрузке», — сказала вице-премьер.

Самые популярные места отдыха на Байкале находятся на территории Прибайкальского, Забайкальского, Тункинского национальных парков.

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России.

Туризм на Байкале является круглогодичным, ежегодно турпоток на берега озера растет. В Республике Бурятия Байкал каждый посещают более 1 миллиона человек, в Иркутской области турпоток — около 2 миллионов. По прогнозам специалистов, общий по двум регионам турпоток достигнет 5 миллионов человек в год.