Байдена уличили в постепенной утрате способности говорить

Американский президент Джо Байден в силу возраста теряет способность говорить, но Демократическая партия игнорируют это, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
«Главное, что вы должны знать о Джо Байдене, это то, что ему 80 лет», — цитирует ТАСС Карлсона. Он отметил что в случае переизбрания «на момент инаугурации Байдену будет 82 года».
Телеведущий задался вопросом: хорошо ли это для Америки и для самого Байдена? «Разумеется, нет, это ужасно», — подчеркнул Карлсон. «Перед нами стоит выбор — принимать действительность, которую мы не в состоянии изменить, или отказываться признавать ее. Демократическая партия выбрала последнее», — указал журналист.
Карлсон уверен, что «82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения». Он продемонстрировал отрывок выступления, в котором Байден запнулся на несколько секунд.
«Мы миллионы раз показывали подобные видео в последние годы, и можем показать еще, потому что Байден разговаривает так каждый день», — продолжил ведущий. «Джо Байден теряет способность говорить», — заключил Карлсон.
mosquito__2010Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...
nicollaichНадо было вкладываться в экономику РФ. МБ.
kolmakНу путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят
Asd10Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??