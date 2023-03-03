Байдена уличили в постепенной утрате способности говорить

Американский президент Джо Байден в силу возраста теряет способность говорить, но Демократическая партия игнорируют это, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Главное, что вы должны знать о Джо Байдене, это то, что ему 80 лет», — цитирует ТАСС Карлсона. Он отметил что в случае переизбрания «на момент инаугурации Байдену будет 82 года».

Телеведущий задался вопросом: хорошо ли это для Америки и для самого Байдена? «Разумеется, нет, это ужасно», — подчеркнул Карлсон. «Перед нами стоит выбор — принимать действительность, которую мы не в состоянии изменить, или отказываться признавать ее. Демократическая партия выбрала последнее», — указал журналист.

Карлсон уверен, что «82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения». Он продемонстрировал отрывок выступления, в котором Байден запнулся на несколько секунд.

«Мы миллионы раз показывали подобные видео в последние годы, и можем показать еще, потому что Байден разговаривает так каждый день», — продолжил ведущий. «Джо Байден теряет способность говорить», — заключил Карлсон.