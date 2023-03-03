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«Вкусно — и точка» стал трендом песен русских артистов

Источник:
Sibnet.ru
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Певицы Mary Gu и Ольга Серябкина выпустили песни с отсылками на бренд «Вкусно — и точка» с разницей в неделю. В текстах их песен есть слова «грустно и точка» и «невкусно и точка».

Песня Mary Gu «Грустно и точка» посвящена одиночеству и безысходности. «Ты будешь счастливой, но это не точно. Сломанное сердце обмотано скотчем. Всем здесь одинаково грустно и точка», — поет она.

В пятницу, 3 марта, новый сингл «Одиночка» выпустила Ольга Серябкина. Я не верю ничему, что говоришь ты мне ночью. Невкусно и точка. Я не верю ничему, что говоришь ты мне ночью. Я одиночка», — спела бывшая солистка группы Serebro.

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» пришла на замену бывшим ресторана McDonald's после того, как западный бренд объявил об уходе из России. Многие любители фастфуда писали в соцсетях, что в новых точках общепита еда оказалась менее качественной и вкусной.

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