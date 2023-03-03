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Появится новый способ оплаты картами «Мир» через смартфон

Источник:
«Известия»
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Приложение «Мир Pay» на смартфоне с привязанной картой «Мир»
Приложение «Мир Pay» на смартфоне с привязанной картой «Мир»
Фото: © Sibnet.ru

Национальная система платежных карт (НСПК) с апреля внедрит новый способ платежа картой «Мир» с помощью смартфона, сообщили в НСПК.

Предположительно QR-код будет формироваться в мобильном приложении банка, выпустившего карту, на основе реквизитов пластиковой карты, а продавец на кассе считывает код и списывает оттуда деньги.

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«При использовании этой технологии QR-код выступает еще одним форм-фактором карты "Мир" и позволит сохранить все привычные клиенту возможности — делать покупки с помощью смартфона, получение кешбэка и других предоставляемых банком-эмитентом и платежной системой преимуществ», — рассказали «Известиям» в НСПК.

При этом финансовые данные нужно будет токенизировать, то есть заменять другим значением, содержащим зашифрованную ссылку на настоящие платежные сведения, что обеспечит высокий уровень безопасности. Требования к защите станут обязательными для банков с 25 апреля 2023 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??