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США отказались извиняться за встречу Блинкена с Лавровым

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

США считают, что им не за что извиняться из-за состоявшегося в Индии разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Краткий разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях мероприятия G20 в Индии. По информации Госдепа, он продолжался около восьми минут.

Журналисты поинтересовались, затрагивалась ли тема Украины и если да, почему Блинкен стал говорить о ней, если Белый дом постоянно заявляет, что переговоры по урегулированию могут вестись только с участием Киева. «Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента Зеленского», — цитирует ТАСС Прайса.

Журналисты также спросили, действительно ли о встрече запросил Блинкен, и означает ли это какие-то изменения в подходах Вашингтона к отношениям с Москвой. «Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», — сказал Прайс.

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