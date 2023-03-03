США отказались извиняться за встречу Блинкена с Лавровым

США считают, что им не за что извиняться из-за состоявшегося в Индии разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Краткий разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях мероприятия G20 в Индии. По информации Госдепа, он продолжался около восьми минут.

Журналисты поинтересовались, затрагивалась ли тема Украины и если да, почему Блинкен стал говорить о ней, если Белый дом постоянно заявляет, что переговоры по урегулированию могут вестись только с участием Киева. «Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента Зеленского», — цитирует ТАСС Прайса.

Журналисты также спросили, действительно ли о встрече запросил Блинкен, и означает ли это какие-то изменения в подходах Вашингтона к отношениям с Москвой. «Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», — сказал Прайс.