Стартует массовая продажа новых «Москвичей»

Продажи новых автомобилей «Москвич» во всех городах России, где представлены дилеры компании, стартуют 3 марта, сообщается в официальном телеграм-канале автозавода.

В Москве «Москвичи» можно было купить с начала 2023 года, однако масштабные официальные продажи во всей дилерской сети начинаются только сейчас. С 3 марта автомобили будут доступны к покупке в 23 городах.

В этом списке:

Москва

Санкт-Петербург

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Ижевск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Набережные Челны

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Саратов

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Челябинск

Цена на бензиновый «Москвич 3» стартует от 1 970 000 рублей, а электромобиль «Москвич 3е» стоит 3,5 миллиона рублей.