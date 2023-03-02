Стартует массовая продажа новых «Москвичей»

Продажи новых автомобилей «Москвич» во всех городах России, где представлены дилеры компании, стартуют 3 марта, сообщается в официальном телеграм-канале автозавода.
В Москве «Москвичи» можно было купить с начала 2023 года, однако масштабные официальные продажи во всей дилерской сети начинаются только сейчас. С 3 марта автомобили будут доступны к покупке в 23 городах.
В этом списке:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Ижевск
- Казань
- Кемерово
- Краснодар
- Красноярск
- Набережные Челны
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Саратов
- Ставрополь
- Тюмень
- Уфа
- Челябинск
Цена на бензиновый «Москвич 3» стартует от 1 970 000 рублей, а электромобиль «Москвич 3е» стоит 3,5 миллиона рублей.