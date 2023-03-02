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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартует массовая продажа новых «Москвичей»

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи новых автомобилей «Москвич» во всех городах России, где представлены дилеры компании, стартуют 3 марта, сообщается в официальном телеграм-канале автозавода.

В Москве «Москвичи» можно было купить с начала 2023 года, однако масштабные официальные продажи во всей дилерской сети начинаются только сейчас. С 3 марта автомобили будут доступны к покупке в 23 городах.

В этом списке:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Ижевск
  • Казань
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Оренбург
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Ставрополь
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск

Цена на бензиновый «Москвич 3» стартует от 1 970 000 рублей, а электромобиль «Москвич 3е» стоит 3,5 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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Авто #Авторынок #Автопром
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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??