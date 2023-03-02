Компания Tesla продемонстрировала процесс сборки человекоподобного робота Optimus, который выполнили его «собратья».

На опубликованных кадрах два робота собирают третьего Optimus — один из сборщиков берет со стола механическую руку, а другой прикручивает ее к корпусу третьего. После этого собранный робот «просыпается» и выполняет различные манипуляции.

Планируется, что роботы Optimus будут использовать продвинутый искусственный интеллект, за программную основу которого взяты системы управления электромобилями Tesla. При этом роботы будут способны к самообучению.

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Разработчики считают, что в перспективе многочисленный парк человекоподобных и самообучаемых роботов положительно повлияет на ВВП стран, которые будут внедрять такие машины.

Интересно, что Optimus имеет защиту от «бунта машин» — например, максимальная скорость ограничена 8 километрами в час, а взрослый человек при необходимости сможет побороть или уронить робота.