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#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Процесс размножения роботов попал на видео

Источник:
Slashgear.com
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Компания Tesla продемонстрировала процесс сборки человекоподобного робота Optimus, который выполнили его «собратья».

На опубликованных кадрах два робота собирают третьего Optimus — один из сборщиков берет со стола механическую руку, а другой прикручивает ее к корпусу третьего. После этого собранный робот «просыпается» и выполняет различные манипуляции.

Планируется, что роботы Optimus будут использовать продвинутый искусственный интеллект, за программную основу которого взяты системы управления электромобилями Tesla. При этом роботы будут способны к самообучению.

Разработчики считают, что в перспективе многочисленный парк человекоподобных и самообучаемых роботов положительно повлияет на ВВП стран, которые будут внедрять такие машины.

Интересно, что Optimus имеет защиту от «бунта машин» — например, максимальная скорость ограничена 8 километрами в час, а взрослый человек при необходимости сможет побороть или уронить робота.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

nicollaich

Надо было вкладываться в экономику РФ. МБ.

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??