Вынесен приговор совершившим тройное убийство подросткам

Школьница из Омской области, попросившая своего парня убить ее семью, осуждена на 6,5 лет лишения свободы. Ее бойфренд, в итоге зарезавший трех человек, в том числе девочку-инвалида, получил практически аналогичный срок.

Убийство семьи из трех человек произошло в деревне Юрьевка Омской области в конце января 2022 года. Старшая дочь заявляла, что в их дом залез неизвестный, она сама вместе с младшим братом смогла сбежать. Был составлен фоторобот напавшего.

Но позже выяснилось, что она сказала неправду. Девушка встречалась с парнем, но родители были против их отношений. Школьница подговорила возлюбленного убить ее семью, в том числе 10-летнюю сестру-инвалида, которую считала обузой, но брата пожалела. Она пустила друга в дом, который штык-ножом убил троих.

В момент совершения преступления девочке было 14 лет. Ее парню — 17 лет. Во время следствия он признал вину, а также показал, куда спрятал орудие убийства, она признала вину частично, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

Подростков судили по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Девочка получила шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, парень — шесть лет и семь месяцев лишения свободы.