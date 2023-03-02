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Лавров извинился перед Индией за балаган Запада на G20

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Западные делегации превратили работу над повесткой дня «Большой двадцатки в балаган, желая переложить на Россию ответственность за собственные провалы в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в ходе заседания Совета министров иностранных дел G20.

Встреча глав МИД «Большой двадцатки» проходит в Индии 1–2 марта. Лавров на Совете глав внешнеполитических ведомств впервые с июля 2022 года оказался в одном помещении с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, в попытках переложить ответственность на Москву «особенно старались» представители стран, признавших, что с 2015 года «накачивали Украину оружием для войны против России».

«Агрессивная русофобия смотрится особенно дико, если вспомнить, что никогда западные члены "двадцатки" не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке под предлогом угроз национальной безопасности за десять тысяч миль от границ США», — заметил Лавров.

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Политика #Мир
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