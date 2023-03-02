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МТС отключит сети 3G

Источник:
Sibnet.ru
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Вышка сотовой связи
Фото: © Sibnet.ru

Мобильный оператор МТС после 2025 года начнет постепенное отключение сетей 3G. Освободившиеся частоты компания передаст под сети стандарта 4G (LTE).

«Компания МТС намерена постепенно отключать сети мобильной связи 3G (UMTS) после 2025 года по мере отказа абонентов от устаревших телефонов 3G без поддержки 4G (LTE)», — говорится в сообщении оператора.

Сейчас МТС имеет сети стандарта LTE в диапазоне 2100 МГц в 33 регионах России, до конца года их количество увеличится еще на 14. В ряде регионов освободившийся частотный диапазон уже практически полностью переведен на 4G.

Так, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Костромской и Тульской областях в стандарт LTE 2100 МГц переведены более 96%, в Орловской и Ивановской областях — порядка 90% всех базовых станций 3G.

В Москве и столичной области LTE 2100 МГц запущен на более чем 62% базовых станций, ранее работавших в 3G. В результате постепенного отказа от 3G средняя скорость мобильного интернета у абонентов выросла до 30%, на 28% увеличилась емкость сетей, отмечает компания.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Nik3316

да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...

Maniac.

Когда этих "ИнтеллектАналлоВ" уже прошерстят из органов... Мне с пелёнок говорили, что оружие ни какое...