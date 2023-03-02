Оплата парковок появилась на «Яндекс Картах»

«Яндекс Карты» получили встроенную функцию оплаты парковок. Прямо из приложения можно выбрать стоянку и время, а пользователей заранее проинформируют о тарифе.

Чтобы оплатить парковку, достаточно переключиться на соответствующий слой на «Картах», отыскать нужную и выбрать продолжительность стоянки. Приложение автоматически рассчитает стоимость, а для оплаты не потребуется специальный софт или SMS-подтверждение.

Приложение предусматривает досрочное завершение стоянки с возвратом средств и продление. Деньги возвращаются не на карту, а на специальный счет и их можно будет использовать для последующих оплат. Услуга предоставляется на территории Москвы и только для парковок, не заблокированных шлагбаумом.