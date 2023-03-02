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Оплата парковок появилась на «Яндекс Картах»

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильная парковка
Фото: © John Matychuk / Unsplash License

«Яндекс Карты» получили встроенную функцию оплаты парковок. Прямо из приложения можно выбрать стоянку и время, а пользователей заранее проинформируют о тарифе.

Чтобы оплатить парковку, достаточно переключиться на соответствующий слой на «Картах», отыскать нужную и выбрать продолжительность стоянки. Приложение автоматически рассчитает стоимость, а для оплаты не потребуется специальный софт или SMS-подтверждение.

Приложение предусматривает досрочное завершение стоянки с возвратом средств и продление. Деньги возвращаются не на карту, а на специальный счет и их можно будет использовать для последующих оплат. Услуга предоставляется на территории Москвы и только для парковок, не заблокированных шлагбаумом.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Nik3316

да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...

Maniac.

Когда этих "ИнтеллектАналлоВ" уже прошерстят из органов... Мне с пелёнок говорили, что оружие ни какое...