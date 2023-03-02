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Власти Алтая запланировали аэротакси в Шерегеш

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Республика Алтай запустит аэротакси в Шерегеш, после того как там построят аэропорт, сообщил глава региона Олег Хорохордин на полях Красноярского экономического форума.

«Сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. <…> Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, (хотели бы получить) возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса — в Шерегеше, еще через полчаса — в Белокурихе», — цитирует Хорохордина ТАСС.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить на площадке вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

Компания «Новопорт» готова профинансировать взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 километра и аэропорта с пропускной способностью 200 пассажиров в час.

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм #Кузбасс #Республика Алтай #Алтайский край
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